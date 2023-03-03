Генменеджер «Филадельфии» о ван Римсдайке: «Даже драфт-пик в 4-м раунде не предложили. Пытаюсь быть честным»

Генеральный менеджер «Филадельфии» объяснил, почему ему не состоялся обмен Джеймса ван Римсдайка. Инсайдеры практически на перед самым дедлайном сообщили о готовящемся переходе нападающего в «Детройт», однако сделке в конечном счете не была оформлена официально, и хоккеист остался в «Филадельфии».