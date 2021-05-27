Подготовка к возможному ирано-израильскому конфликту. Контракт с далекоидущими последствиями

Крайне небезынтересным и важным предметом экспертного и обозревательского анализа на протяжении последних нескольких дней стала информация об одобрении действующей администрацией 46-го президента США Джо Байдена планируемой реализации 735-миллионного контракта на поставку Армии обороны Израиля (преимущественно в строевые части ВВС/Хель Хаавир и реактивные артиллерийские дивизионы артиллерийских войск) крупной партии высокоточного оружия в рамках военно-технической поддержки Тель-Авива в противодействии военизированным подразделениям палестинских исламистских группировок ХАМАС и ФАТХ (включая «Катаиб Изз ад-Дин аль-Кассам» и «Катаиб Шухада аль-Акса»).