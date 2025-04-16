МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины планируют возглавить поход на Киев с целью свержения главаря киевского режима Владимира Зеленского и его окружения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии