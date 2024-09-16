«Ахмат» на курском направлении уничтожил миномет, артсистему и гексакоптеры ВСУ

Спецназ «Ахмат» на курском направлении за прошедшие сутки уничтожил несколько тяжелых гексакоптеров типа «Баба Яга», миномет и самоходную артиллерийскую установку, сообщил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
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