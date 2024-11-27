В США подтвердили разрешение ВСУ на удары ATACMS по России

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер накануне, 26 ноября, подтвердил разрешение, выданное Вашингтоном Киеву на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.
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