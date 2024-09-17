⏺Скопление пожарных машин возле симферопольского ТЦ «Меганом» - учения МЧС По легенде в одной из игровых комнат произошло замыкание и началось возгорание.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⏺Скопление пожарных машин возле симферопольского ТЦ «Меганом» - учения МЧС По легенде в одной из игровых комнат произошло замыкание и началось возгорание.