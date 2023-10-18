Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • NADEGDA PAYNYH
    Она что,идиотка и не понимала что можно делать,а что нельзя? Что,башню рвет от,даже не знаешь что сказать?Бийчанку проверит...
  • Лидия Санникова
    Лисовец на себя в зеркало смотрит? Старая колхозная девочка с выпендрежем...Влад Лисовец назв...
  • Галина
    Они что ебнулись что ли?...В России хотят ра...

На Алтае несовершеннолетний любитель борьбы случайно лишил приятеля жизни

На Алтае несовершеннолетний любитель борьбы случайно лишил приятеля жизни

За жизнь парня медики боролись почти месяц, но травмы оказались смертельными В Шебалинском районе Республики Алтай перед судом предстанет 18-летний местный житель, который по неосторожности лишил жизни приятеля, сообщили в Следкоме региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх