На Алтае несовершеннолетний любитель борьбы случайно лишил приятеля жизни

За жизнь парня медики боролись почти месяц, но травмы оказались смертельными В Шебалинском районе Республики Алтай перед судом предстанет 18-летний местный житель, который по неосторожности лишил жизни приятеля, сообщили в Следкоме региона.
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