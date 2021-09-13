В ГД высказались по поводу идеи об увеличении отпуска работающим с коронавирусом медработникам

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT прокомментировал предложение предоставить врачам и медперсоналу, участвующим в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, дополнительные дни оплачиваемого отпуска.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT прокомментировал предложение предоставить врачам и медперсоналу, участвующим в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, дополнительные дни оплачиваемого отпуска.
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