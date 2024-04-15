Wall Street Journal: Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник

Израиль может ответить на атаку, предпринятую Исламской Республикой Иран, уже в понедельник. С соответствующим утверждением выступило издание The Wall Street Journal, которое сослалось на официальные лица Соединенных Штатов и других западных стран.
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