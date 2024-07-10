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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чендлер хочет подраться с Диазом на «Сфере»: «А Конор пусть сидит на своей яхте»

«У меня есть хорошая идея. Я подерусь с Нейтом Диазом как настоящий мужчина, а Конор Макгрегор пусть сидит на своей яхте и смотрит наш бой в тапочках», – написал в социальных сетях легковес UFC.

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