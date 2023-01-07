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Рэшфорд о 5 голах в 5 матчах за «МЮ»: «Показываю лучший футбол в карьере, вероятно»

Маркус Рэшфорд высказался об удачной серии матчей за «Манчестер Юнайтед». Нападающий забил в каждом из 5 последних матчей в составе команды.

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