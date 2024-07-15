Театр абсурда
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Театр абсурда

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Нападение инородцев-безнационалов на людей в Москве

Нападение инородцев-безнационалов на людей в Москве

8 июля 2024 г. молодой парень 18-ти лет привёз мебель по заказу. Но вот беда — доставку заказала женщина, проживающая в «элитном» доме с ограждённой территорией на улице Дмитрия Ульянова.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Опять без вмешательства Бастрыкина ничего не получится. Нападавших и приезжавших полицейских арестовать и судить за групповое насилие над личностью, по предварительному сговору. А министр МВД спокоен, его это не касается, он так думает.
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9 час.
леонид рыбаков
Ворон ворону глаз не выклюет
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8 час.
Леонид Руси
Все хотят в баре, а повадки как у тварей... Стоит кому-то дорваться до власти, или оружия, как он тут-же становится Сатаной. И только православным можно доверять...
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6 час.

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