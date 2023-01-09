Аргументы недели

98 521 подписчик

Принц Гарри назвал королеву-консорт Камиллу «опасной злодейкой»

Принц Гарри назвал королеву-консорт Камиллу «опасной злодейкой»

Британский принц Гарри в интервью телеканалу CBS заявил, что жена его отца королева-консорт Камилла является "опасной злодейкой", которая на пути к своему положению оставляет "тела на улицах".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх