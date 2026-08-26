Противник повторно атаковал склад маркетплейса Wildberries в Котовске Тамбовской области. Впервые объект подвергся атаке 18 июля, в результате которой 7 человек погибли, 24 получили ранения.
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Противник повторно атаковал склад маркетплейса Wildberries в Котовске Тамбовской области. Впервые объект подвергся атаке 18 июля, в результате которой 7 человек погибли, 24 получили ранения.
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