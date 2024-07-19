Показана официальная коллекционная фигурка Эцио из Assassin's Creed 2 за 265 тыс руб. У героя настоящее металлическое оружиеСтудия PureArts показала коллекционную фигурку Эцио Аудиторе из Assassin’s Creed 2, которая выполнена в масштабе 1/2.
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