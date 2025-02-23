Тарифы за коммуналку в России взлетят сразу на 30% в этом году, предупреждают эксперты. Резкий рост они связывают с инфляцией, увеличением расходов на содержание и ремонт жилья, а также с общей политикой повышения тарифов.
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