Многополярная валюта

Широко цитируемое на днях высказывание избранного президента США о 100%-ных пошлинах на товары стран БРИКС в случае введения новой валюты говорит о том, что, несмотря на смену президентов, стратегия американских политических элит не меняется.
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