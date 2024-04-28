Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В Вашингтоне осознали, что страны Африки устали от США и все больше полагаются на Россию

В Вашингтоне осознали, что страны Африки устали от США и все больше полагаются на Россию

В Соединенных Штатов начинают понимать, что стратегия американского военного присутствия в Африке не работает, поскольку некоторые африканские страны устали от навязывания им демократии и все больше полагаются на помощь России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники газеты Politico.

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