В Вашингтоне осознали, что страны Африки устали от США и все больше полагаются на Россию

В Соединенных Штатов начинают понимать, что стратегия американского военного присутствия в Африке не работает, поскольку некоторые африканские страны устали от навязывания им демократии и все больше полагаются на помощь России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники газеты Politico.