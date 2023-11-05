Неоднозначные картины с увлекательными сюжетами из жизни людей, прожигающих жизнь

Округ Рэйнтри. Автор: Jennifer R A Campbell. При помощи кистей и красок Дженифер Кэмпбэлл (Jennifer R A Campbell) рассказывает увлекательные истории, где повествование – ось, вокруг которой вращается вереница событий и сюжетов картин.
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