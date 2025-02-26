С мая YouTube засунет рекламу и в середину роликов Видеохостинг YouTube объявил о з...

С мая YouTube засунет рекламу и в середину роликовВидеохостинг YouTube объявил о значительных изменениях в размещении рекламы внутри видео начиная с 12 мая, чтобы улучшить опыт как для создателей контента, так и для зрителей.
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