Экстремисты в подарок: Средняя Азия выдавливает в Россию свою радикальную молодёжь

Александр Зиборов Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин: «Пока Русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы». В России увеличивается число мигрантов и резко растёт процент тяжких преступлений, совершённых приезжими. Лидерами в этом печальном процессе являются крупные города. Александр Бастрыкин добавляет: «В комментариях, которые я стараюсь читать, пишут: "Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Если они граждане, пожалуйста, на передовую. Не пошёл на передовую - пожалуйста, к себе на родину, лишить гражданства. Количество мигрантов увеличивается и резко увеличивается число тяжких преступлений, совершённых мигрантами. Миграционная преступность молодеет. Отмечаются факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских. Мигранты не хотят изучать русский язык и культуру, свои традиции они противопоставляют русским традициям. Благами они хотят пользоваться, а обязанности исполнять перед государством не хотят."» Интересно, что многие жители Донбасса ещё после первой волны миграции так и не смогли получить гражданство, а вот жители Средней Азии получают его гораздо быстрее и проще… - https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43175218338/A-Bastryikin-Poka-Russkie-na-fronte-migrantyi-atakuyut-nashi-tyi?utm_referrer=mirtesen.ru А. Бастрыкин: «Пока Русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы» - Новости, события, факты - 2 февраля - 43175218338 Новости, события, факты - МирТесен

Александр Зиборов Не строители и не дворники: мигранты отбирают престижную работу у русских. Иностранцы в России перестали интересоваться низкооплачиваемой работой и нашли более интересные варианты. В 2023 году официально получили разрешение находиться на территории Северной столицы 1,5 млн иностранцев. При этом, по официальной статистике, на 1 августа 2022 года в Петербурге проживали 5,3 млн человек. То есть практически каждый четвертый оказался мигрантом. Теперь приезжие сами диктуют правила. В Тюменской области 2 февраля 2024 года мигранты в строительных бригадах потребовали поднять им зарплаты. Некоторые хотят получать в два раза больше, чем сейчас. Теперь итшопгты работают в больницах и школах, лечат и учат детей. И не только местных: значительная часть детей в классах тоже — мигранты. Потому властям нужно искать решения, которые защитят права русских людей… - https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43861050010/Ne-stroiteli-i-ne-dvorniki-migrantyi-otbirayut-prestizhnuyu-rabo?utm_referrer=mirtesen.ru Не строители и не дворники: мигранты отбирают престижную работу у русских - ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ - 4 февраля - 43861050010 ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ - МирТесен