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Барнаул "упал" на девять позиций в рейтинге городов по масштабам строительства жилья

Барнаул "упал" на девять позиций в рейтинге городов по масштабам строительства жилья

На каждого жителя приходится почти один квадратный метр построенного жилья Барнаул занял 56-е место из 100 в рейтинге городов России по объемам строительства квартир в начале 2025 года в расчете на душу населения, сообщает РИА Новости.

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