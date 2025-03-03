Барнаул "упал" на девять позиций в рейтинге городов по масштабам строительства жилья

На каждого жителя приходится почти один квадратный метр построенного жилья Барнаул занял 56-е место из 100 в рейтинге городов России по объемам строительства квартир в начале 2025 года в расчете на душу населения, сообщает РИА Новости.
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