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Почем "второй хлеб": сколько стоит картошка на барнаульских рынках этой осенью. Фото

Почем "второй хлеб": сколько стоит картошка на барнаульских рынках этой осенью. Фото

Картофель – один из базовых продуктов в рационе жителей Алтайского края. Именно поэтому любое движение цены на него по карману почти каждой семьи.

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