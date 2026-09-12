БРИКС призвал отменить односторонние санкции в Делийской декларации

В Делийской декларации, принятой на XVIII саммите БРИКС в Нью-Дели, страны призвали отменить односторонние санкции, которые, по их мнению, подрывают международное право и затрудняют социально-экономическое развитие.
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