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Царьград

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БРИКС призвал отменить односторонние санкции в Делийской декларации

БРИКС призвал отменить односторонние санкции в Делийской декларации

В Делийской декларации, принятой на XVIII саммите БРИКС в Нью-Дели, страны призвали отменить односторонние санкции, которые, по их мнению, подрывают международное право и затрудняют социально-экономическое развитие.

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