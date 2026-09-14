Заявки на российско-немецко-американский бизнес-форум идут «шквалом»

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что запросы об участии в российско-немецко-американском бизнес-форуме, который планируется провести в следующем году, идут «шквалом».