В Твери состоялась рабочая встреча полицейских и представителей банковских организаций Тверской области

В Твери на площадке отделения Тверь Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие начальник отдела УУР УМВД России по Тверской области подполковник полиции Роман Шереметьев, заместитель управляющего отделением по Тверской области ГУ Банка России по ЦФО Владимир Чирков и представители других банков Тверской области.
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