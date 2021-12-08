В Твери состоялась рабочая встреча полицейских и представителей банковских организаций Тверской области

В Твери на площадке отделения Тверь Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие начальник отдела УУР УМВД России по Тверской области подполковник полиции Роман Шереметьев, заместитель управляющего отделением по Тверской области ГУ Банка России по ЦФО Владимир Чирков и представители других банков Тверской области.