ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября, ФедералПресс. Одним из ключевых отличий России от Соединенных Штатов является фокус на защите собственного народа, тогда как Вашингтон проводит агрессивную внешнюю политику.
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