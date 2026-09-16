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ФедералПресс

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Стивен Сигал похвалил Россию за защиту своих граждан

Стивен Сигал похвалил Россию за защиту своих граждан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября, ФедералПресс. Одним из ключевых отличий России от Соединенных Штатов является фокус на защите собственного народа, тогда как Вашингтон проводит агрессивную внешнюю политику.

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