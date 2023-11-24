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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каспарайтис об Овечкине: «Не знаю, когда он наберет 1500 очков. Больше хочу, чтобы Саша догнал Гретцки»

На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 1497 (827+670) очков в 1363 матчах НХЛ. Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894) «Я не знаю, когда Ови наберет 1500 очков.

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