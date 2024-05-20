ФСБ накрыла крупный канал ввоза в РФ наркотиков из Центральной Азии

ФСБ РФ накрыла канал поставок в Московский регион особо крупных партий метамфетамина, изготовленного в Центральной Азии, сообщили в Центре общественных связей ведомства, поделившись кадрами с места событий.
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