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ФСБ накрыла крупный канал ввоза в РФ наркотиков из Центральной Азии

ФСБ РФ накрыла канал поставок в Московский регион особо крупных партий метамфетамина, изготовленного в Центральной Азии, сообщили в Центре общественных связей ведомства, поделившись кадрами с места событий.

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