Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 784 подписчика

Ирена Понарошку отсудила почти 600 тысяч за использование фото без разрешения

Ирена Понарошку отсудила почти 600 тысяч за использование фото без разрешения

Бизнесмен использовал в рекламе снимок телеведущей, не спросив её согласия.Телеведущая Ирена Понарошку выиграла суд у вологодского бизнесмена, который незаконно использовал её фотографию в рекламе БАДов на маркетплейсе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх