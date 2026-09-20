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Аналитик Рыбаков: число катаклизмов может увеличиться в 2-3 раза через 50-70 лет

Аналитик Рыбаков: число катаклизмов может увеличиться в 2-3 раза через 50-70 лет

Число опасных погодных явлений из-за глобального потепления и воздействия человека на климат может увеличиться в 2-3 раза в ближайшие 50-70 лет.

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