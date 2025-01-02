Успехи России Очередная история о нападках на Новый год. Вот же интересно, правда? Даже наш новый «герой», о котором мы сейчас расскажем, ссылается на то, что в России веками православные и мусульмане жили в дружбе.
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