Мастер драматургии: каким запомнился продюсер РЕН ТВ Филимонов

Ваш браузер не поддерживает видео. Юрий Самолыго/ТАСС Неожиданная утрата для российского кино и телевидения: не стало продюсера РЕН ТВ Владимира Филимонова, чьи масштабные проекты всегда становились событием.
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