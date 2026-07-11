Фон Винклеры: военный педагог и историк-геральдист

Фон Винклеры — немецкий дворянский род, служивший России с 1754 года. Павел Петрович фон Винклер воспитал поколения русских офицеров, а его сын Павел Павлович стал известным историком, гербоведом и исследователем русской геральдики.
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