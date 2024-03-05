Экономическая блокада и рост цен: что происходит в Приднестровье?

Жительница Приднестровья поделилась информацией о текущей ситуации в республике. В связи с закрытием Украиной границы и введением пошлин Молдавией на поставки товаров в Приднестровье, цены на товары значительно выросли, как сообщает родившаяся в Тирасполе женщина каналу Al Jazeera.
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