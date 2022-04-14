Новое происшествие с американским полицейским вызвало протесты в США

Недолгие протестные акции случились в городе Гранд Рапидс штата Мичиган после размещения правоохранительными органами записи, на которой полицейский, не сумев провести задержание остановленного темнокожего водителя, произвёл выстрел ему в голову.
Недолгие протестные акции случились в городе Гранд Рапидс штата Мичиган после размещения правоохранительными органами записи, на которой полицейский, не сумев провести задержание остановленного темнокожего водителя, произвёл выстрел ему в голову.
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