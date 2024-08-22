Продвижение или отступление? ВСУ испытывают проблемы в Курской области: Подоляка спрогнозировал долгую битву

Враг продолжает попытки прорыва в Курскую область, бросая туда крупные силы. Командир батальона "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что командование ВСУ выводит некоторые части из-под Курска на другие направления.
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