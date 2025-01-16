Российская армия разрушила стратегическое газохранилище Европы: последствия для энергетической безопасности Ирэн ОрлонскаяРоссийская армия осуществила масштабный удар возмездия, нацеленный на военную и энергетическую инфраструктуру Украины.
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