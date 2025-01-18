Имущество Моргенштерна арестовано по делу о нарушении закона об иноагентах

На имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) наложен арест. Артисту запретили совершать какие-либо юридические действия с его участком и домом в Истринском районе, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
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