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Мода и Шоу-бизнес

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Имущество Моргенштерна арестовано по делу о нарушении закона об иноагентах

Имущество Моргенштерна арестовано по делу о нарушении закона об иноагентах

На имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) наложен арест. Артисту запретили совершать какие-либо юридические действия с его участком и домом в Истринском районе, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

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