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Петербургский дневник

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Бывший доходный дом отставного капитана Владимира Колышко в Петербурге признали памятником

Бывший доходный дом отставного капитана Владимира Колышко в Петербурге признали памятником

Здание возвели в 1911-1912 годах Бывший доходный дом отставного капитана Владимира Колышко на Большом проспекте Петроградской стороны, 22-24, обрёл статус памятника регионального значения, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

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