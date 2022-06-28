Мировое обозрение

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Второй квартал впервые позволит TSMC обойти Intel по величине выручки

Второй квартал впервые позволит TSMC обойти Intel по величине выручки

TSMC является бесспорным лидером рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов, а Intel до недавнего времени успешно оспаривала статус их крупнейшего поставщика в показателях выручки, но затем уступила этот титул Samsung.

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