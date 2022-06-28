Второй квартал впервые позволит TSMC обойти Intel по величине выручки

TSMC является бесспорным лидером рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов, а Intel до недавнего времени успешно оспаривала статус их крупнейшего поставщика в показателях выручки, но затем уступила этот титул Samsung.
TSMC является бесспорным лидером рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов, а Intel до недавнего времени успешно оспаривала статус их крупнейшего поставщика в показателях выручки, но затем уступила этот титул Samsung.
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