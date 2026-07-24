ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Китай и АСЕАН договорились укреплять энергетические цепочки поставок

Китай и АСЕАН договорились укреплять энергетические цепочки поставок

МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. Государства – члены Ассоциации стран Юго-Восточной Азии и Китай договорились совместно укреплять международные цепочки поставок энергоресурсов и обеспечивать интеграцию энергетических сетей в регионе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии