Китай и АСЕАН договорились укреплять энергетические цепочки поставок

МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. Государства – члены Ассоциации стран Юго-Восточной Азии и Китай договорились совместно укреплять международные цепочки поставок энергоресурсов и обеспечивать интеграцию энергетических сетей в регионе.
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