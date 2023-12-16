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«Зенит» заинтересовался трансфером турецкого нападающего Юсуфа Сары

Клуб пока не подтверждает, что делал предложение о подписании форварда. Президент турецкого клуба «Адана Демирспор» Мурат Санджак заявил, что «Зенит» является одним из основных претендентов на нападающего Юсуфа Сары, передаёт TRT Spor.

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