«Зенит» заинтересовался трансфером турецкого нападающего Юсуфа Сары

Клуб пока не подтверждает, что делал предложение о подписании форварда. Президент турецкого клуба «Адана Демирспор» Мурат Санджак заявил, что «Зенит» является одним из основных претендентов на нападающего Юсуфа Сары, передаёт TRT Spor.