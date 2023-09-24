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Ландо Норрис: «Мы отстали от Ферстаппена только на 19 секунд – настолько хорош был этот день»

«Сегодня после потери десяти секунд во время режима виртуальной машины безопасности темп был так хорош, что мы отстали от Макса [Ферстаппена] только на 19 секунд – настолько хорош был этот день.

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