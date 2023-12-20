Белая дыра - это противоположность черной. В нее ничто не может попасть, но энергия и материя необъяснимым образом появляются из нее.
Белая дыра
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Белая дыра - это противоположность черной. В нее ничто не может попасть, но энергия и материя необъяснимым образом появляются из нее.
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