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«Одни фейки про русских» – в Швейцарии сравнили евроСМИ с газетой Гитлера

«Одни фейки про русских» – в Швейцарии сравнили евроСМИ с газетой Гитлера

Многие европейские СМИ опустились до массового тиражирования глупых фейков о русских. Об этом в эфире интернет-канала «Изолента» в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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