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Русская Семёрка

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Тофалария: как живут люди в самом изолированном горном регионе России, куда можно добраться только на вертолете

На карте Иркутской области, в юго-западном ее углу, есть территория размером с иное европейское государство — больше двадцати тысяч квадратных километров горной тайги, хребтов Восточного Саяна, стремительных рек и ледниковых озер.

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