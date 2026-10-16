Маск обещает выпустить авто в 2028 году Илон Маск заявил, что после перехода Tesla к автономному вождению и робототехнике Roadster нового поколения может остаться единственной моделью компании, рассчитанной на управление человеком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым