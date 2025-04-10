Мотострелки ВС России ударами FPV-дронов уничтожили два танка и две БМП боевиков

РИА Новости/Константин Михальчевский Операторы FPV-беспилотников группировки войск "Юг" во время успешных действий на краматорско-дружковском направлении в зоне спецоперации РФ (СВО) уничтожили сразу два танка и две боевые машины пехоты ВСУ.