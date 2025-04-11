Мешки с «элитой» ВСУ сложили в отдельную кучу: Карта специальной военной операции на Украине на 11 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийская армия продолжает уверенное наступление на инфраструктуру противника, демонстрируя высочайший уровень разведки и точности ударов.