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Мешки с «элитой» ВСУ сложили в отдельную кучу: Карта специальной военной операции на Украине на 11 апреля 2025 года и анализ событий в мире

Мешки с «элитой» ВСУ сложили в отдельную кучу: Карта специальной военной операции на Украине на 11 апреля 2025 года и анализ событий в мире

Мешки с «элитой» ВСУ сложили в отдельную кучу: Карта специальной военной операции на Украине на 11 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийская армия продолжает уверенное наступление на инфраструктуру противника, демонстрируя высочайший уровень разведки и точности ударов.

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